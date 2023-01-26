Геннадий Котельников выразил соболезнования родным ушедшего из жизни Игоря Азарова

Игорь Азаров много лет посвятил тренерской деятельности / Фото: предоставлено правительством Самарской области

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Азарова. Отец губернатора Дмитрия Азарова скончался на 88-м году жизни. О его смерти стало известно в четверг, 26 января 2023 года.

– Игорь Георгиевич был замечательным человеком, который прожил достойную жизнь. Он много лет посвятил тренерской деятельности. Работал с подростками, приобщал их к баскетболу, ЗОЖ, развивал таланты и способности ребят, – отметил спикер областного парламента.

По словам Геннадия Котельникова, Игорь Азаров – был настоящей опорой и поддержкой для своей семьи. Он всегда гордился успехами и достижениями своих детей и внуков. Память о нем навсегда останется в сердцах всех тех, кто его знал.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Игоря Азарова.

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