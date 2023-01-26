В Самаре приостановили поиска подрядчика на проектирование дома-интернета для престарелых

Подрядчики должны были подключить корпус к сетям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планировали построить дом-интернат для престарелых и инвалидов. На данный момент поиск подрядчика приостановили из-за жалобы.

Согласно данным сайта госзакупок, решение о приостановке приняли после жалобы одного из участников торгов. Детали не разглашаются. Сумму контракта оценивали более чем в 594 миллиона рублей. Победителю торгов предстояло провести подготовительные работы и подключить объект к сетям. Строительство хотели начать весной.

Также подрядчику необходимо было обустроить фасад, кровлю, провести кладку наружных стен и перегородок. Пока дальнейшая судьба жилого корпуса неизвестна.

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