Дом на ул. Арцыбушевской в Самаре повторно загорелся спустя неделю

На тушение возгорания у пожарных ушло менее часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре второй раз за несколько дней загорелся нежилой частный дом на улице Арцыбушевской, 110. Пожар произошел поздно вечером в четверг, 26 января 2023 года.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 23:01. Как пишет Волга Ньюс, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 23:51. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, дом на улице Арцыбущевской, 110 горит второй раз. До этого огонь там вспыхнул днем 19 января 2023 года. Происшествие не обошлось без жертв. Погиб мужчина. Правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

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