В Самаре найдут новых перевозчиков на маршруты № 92 и 207

Маршрутки № 92 и 207 планируют вернуть на улицы Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна дальнейшая судьба коммерческих автобусов № 92 и 207. Перевозки по этим маршрутам сейчас не осуществляются. Первый курсировал от площади Героев 21-й Армии до улицы Бакинской, а второй — от Хлебной площади до завода «Экран».

— Перевозчики написали уведомления о прекращении действия лицензий на перевозки по маршрутам № 92 и 207. Будем объявлять конкурс, — сообщили в департаменте транспорта Самары.

Ранее автобусы были очень востребованы среди горожан. Так что ликвидировать их не планируют. На эти маршруты хотят найти новых перевозчиков. Власти намерены объявить соответствующий конкурс в течение февраля 2023 года.

Напомним, летом 2022 года жители Самары стали жаловаться на работу маршруток № 207. Людям приходилось подолгу ждать их на остановках. Тогда в дептрансе сообщили, что перевозчик испытывает дефицит кадров, поэтому количество машин на маршруте было сокращено. Компания пыталась найти выход из ситуации, но, видимо, решить проблему не удалось.

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