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НовостиСпорт27 января 2023 12:34

Бенхамин Гарре присоединится к самарским «Крыльям Советов» в Турции 27 января 2023

Аргентинский футболист уже прошел медосмотр и готов подписать контракт
Евгений ЕГОРОВ
Бенхамин Гарре скоро станет игроком самарской команды. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Бенхамин Гарре скоро станет игроком самарской команды. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре вылетел из Германии в турецкую «Анталию», чтобы присоединиться к своему новому клубу — самарским «Крыльям Советов». В Германии футболист проходил комплексный медосмотр перед подписанием контракта.

Такие сведения публикует телеграм-канал «Инсайды от Карпа» со ссылкой на агента Эмилио Чемпиона, который представляет интересы Бенхамина Гарре на переговорах с «Крыльями». По данным источника, аргентинец подпишет контракт с самарским клубом на три с половиной года.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» заплатят за вингера аргентинскому «Расингу» около 1,5 млн евро, при этом получат половину прав на игрока. То есть при последующей продаже футболиста доходы перераспределятся между «Крыльями» и «Расингом».