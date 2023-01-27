Московское шоссе частично перекроют в Самаре с 27 по 28 января 2023 года

Ограничение введут на участке от Советской Армии до Гастелло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 27 января 2023 года, в Самаре частично перекроют движение по Московскому шоссе. Ограничение введут на участке от улицы Советской Армии до улицы Гастелло. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.

— В связи с аварийными работами на водопроводе будет ограничено движение транспорта по двум крайним полосам Московского шоссе. Срок действия — с 21:00 пятницы, 27 января 2023 года, до 14:00 субботы, 28 января 2023 года, — отметили в ГИБДД.

Полицейские просят водителей быть внимательнее и заранее планировать свои поездки. Также они призывают автомобилистов строго выполнять предписания дорожных знаков, которые установят на месте работ, и указания сотрудников ДПС.

Временная схема перекрытия движения по Московскому шоссе / Фото: vk.com/gibddsamreg

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