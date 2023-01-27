В Самаре жители пожаловались на заледеневшую остановку на улице Стара-Загора

Горожане пожаловались на лед у остановки. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами заледеневших дорог в областной столице. Местные жители показали, как «замерзла» остановка общественного транспорта.

Судя по опубликованным кадрам, лед сковал участок вокруг остановки «10-й микрорайон» на улице Стара-Загора. В комментариях пользователи не удивились происходящему и сообщили, что часто сталкиваются с наледью на дорогах. Особенно сложно приходится после коммунальных аварий.

Напомним, самарцы также предлагают порыбачить в новом «озере» на проспекте Карла Маркса. Вода стоит из-за коммунальной аварии.

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