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НовостиОбщество27 января 2023 16:50

В Самаре жители пожаловались на заледеневшую остановку на улице Стара-Загора

Жители «катятся» к автобусу
Алена ПРОВКИНА
Горожане пожаловались на лед у остановки. Фото: "Честная Самара"

Горожане пожаловались на лед у остановки. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами заледеневших дорог в областной столице. Местные жители показали, как «замерзла» остановка общественного транспорта.

Судя по опубликованным кадрам, лед сковал участок вокруг остановки «10-й микрорайон» на улице Стара-Загора. В комментариях пользователи не удивились происходящему и сообщили, что часто сталкиваются с наледью на дорогах. Особенно сложно приходится после коммунальных аварий.

Напомним, самарцы также предлагают порыбачить в новом «озере» на проспекте Карла Маркса. Вода стоит из-за коммунальной аварии.

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