Николай Рассказов перешел в «Крылья Советов» из «Спартака». Что о нем известно

Николай Рассказов - второй новичок "Крыльев Советов" нынешнего трансферного периода. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Защитник Николай Рассказов подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». Соглашение рассчитано на три с половиной года. За команду из Самары Николай будет выступать под 15-м номером.

«Никого не убивал и не предавал»

Николаю Рассказову 25 лет. Он родился в городе Ефремов Тульской области. Футболом начал заниматься в своем регионе, но еще в детском возрасте попал в систему московского «Спартака». Любопытно, что в основном составе «красно-белых» он дебютировал сразу в Лиге чемпионов — в матче квалификационного раунда против греческого «ПАОКа».

С еврокубками связан и ключевой негативный момент его карьеры. Осенью 2021 года в матче Лиги Европы «Спартак» проиграл английскому «Лестеру» 3:4. И ко всем четырем пропущенным мячам оказался причастен Рассказов. После этой игры на защитника обрушилось такое количество хейта, что он был вынужден исчезнуть из соцсетей.

- Я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые, - резонно заметил сам футболист.

Но ему не удалось избежать ошибок и в следующих матчах. Нельзя сказать, что Рассказов совсем потерял место в основе «Спартака», но выходил в составе нерегулярно. Контракт футболиста со столичным клубом истекал летом 2023 года, но предложений о новом соглашении не последовало.

Согласился на понижение зарплаты ради Самары

Более того, «Спартак» согласился отдать Рассказова за полгода до истечения контракта без какой-либо компенсации. «Крылья Советов» воспользовались такой возможностью. Причем, по информации, попавшей в СМИ, футболист согласился на существенное понижение зарплаты ради перехода в самарский клуб.

Кроме того, по некоторым данным, в контракте есть специальная опция обратного выкупа Рассказова «Спартаком». В случае если «красно-белые» возымеют такое намерение, они должны будут выплатить самарскому клубу более 3 млн евро.

Поможет «Крыльям»

Руководители «Крыльев Советов», разумеется, не живут в информационном вакууме и прекрасно знают о сложившейся репутации Рассказова. Но они уверены, что футболист сможет перезагрузить свою карьеру и помочь самарской команде.

- Николай Рассказов – молодой, но уже опытный российский защитник, он выступал в Лиге Европы, прошел все этапы юношеских и молодежных сборных России. Такой игрок усилит конкуренцию у нас в команде, добавит нам вариативности. Мы ждем, что Рассказов поможет «Крыльям» и сможет прогрессировать вместе с нашей командой, - прокомментировал переход спортивный директор Сергей Корниленко на клубном сайте.

Николай Рассказов сменил 92-й номер в "Спартаке" на 15-й в "Крыльях Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин также верит, что Рассказов не будет лишним для «Крыльев Советов», хотя сейчас позиция крайнего защитника в команде не является дефицитной.

- В прошлом году у нас было три крайних защитника очень высокого уровня, но все трое одновременно не были доступны, наверное, ни разу. Мы не хотим снова оказаться в ситуации дефицита игроков.

По словам наставника «Крыльев», он не сомневается, что Рассказов добавит самарской команде сильных качеств.

Пожалуй, самую лестную характеристику защитнику дал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

- Он вполне мог заиграть, например, в «Милане» или «Интере». Уверен, что он поможет «Крыльям Советов», - заявил итальянец.

В самое ближайшее время ожидается, что «Крылья Советов» подпишут соглашение с еще одним новичком — аргентинцем Бенхамином Гарре. По имеющимся данным, он уже на пути в турецкую Анталию, где самарская команда проводит тренировочный сбор.