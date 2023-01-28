В Самарской области работник грозился зарубить женщину топором из-за плохого ремонта

Топор изъяли, а горе-работника отвезли в отдел полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жителю Красноармейского района Самарской области грозит до двух лет тюрьмы из-за плохого ремонта, алкоголя и вспыльчивого характера. Мужчина схватился за топор и угрожал убить женщину, у которой делал ремонт. Та позвонила матери, а мать — в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

— Во время опроса заявительница рассказала, что мужчина выполнял ремонт некачественно и был пьян. Женщина высказала претензии рабочему, из-за чего произошел конфликт. Чтобы не нагнетать, женщина ушла в другую комнату, а злоумышленник схватился за топор и пошел за ней, говоря, что зарубит ее, — рассказали в полиции.

К счастью, дальше слов дело не дошло. Полицейские задержали горе-работника и отвезли его в отдел полиции. На мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».