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НовостиПроисшествия28 января 2023 16:18

Полиция проведет проверку из-за пожара в историческом центре Самары

На улице Садовой, 99 горит двухэтажный жилой дом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Полицейские следят, чтобы к месту ЧП смогли подъехать пожарные машины.

Полицейские следят, чтобы к месту ЧП смогли подъехать пожарные машины.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В полиции проведут проверку по факту пожара на улице Садовой, 99 в Самаре. Там горит двухэтажный жилой дом. К счастью, погибших и пострадавших нет, жильцы покинули здание. Однако сохраняется вероятность, что огонь перекинется на соседние дома.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают проезд пожарных машин к зданию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный подъезд спецтехники и регулируют дорожное движение, - уточнили в главке.

Также на месте сотрудники следственно-оперативной группы и руководство регионального ГУ МВД. Полицейские следят за порядком рядом с местом пожара.