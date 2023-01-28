Полиция проведет проверку из-за пожара в историческом центре Самары

Полицейские следят, чтобы к месту ЧП смогли подъехать пожарные машины. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В полиции проведут проверку по факту пожара на улице Садовой, 99 в Самаре. Там горит двухэтажный жилой дом. К счастью, погибших и пострадавших нет, жильцы покинули здание. Однако сохраняется вероятность, что огонь перекинется на соседние дома.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают проезд пожарных машин к зданию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный подъезд спецтехники и регулируют дорожное движение, - уточнили в главке.

Также на месте сотрудники следственно-оперативной группы и руководство регионального ГУ МВД. Полицейские следят за порядком рядом с местом пожара.