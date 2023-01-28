Крупный пожар вспыхнул на улице Садовой в Самаре вечером 28 января 2023

Пожарно-спасательные подразделения делают все, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В старой Самаре вечером в субботу, 28 января 2023 года, произошел очередной пожар. Вспыхнул двухэтажный дом на улице Садовой, 99. Пламя полыхает на площади около 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Для тушения пожара привлечено 64 человека и 19 единиц техники. Проведена эвакуация жильцов. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 18:46. Пожару присвоен повышенный ранг. Пожарно-спасательные подразделения делают все, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.

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