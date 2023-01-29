Надеемся только, что красивый лед не растает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре потеплеет до ноля градусов и пойдет снег. Столбики термометра поднимутся до нейтральной отметки 31 января 2023 года - в последний день второго зимнего месяца. В целом по прогнозам вся неделя будет довольно теплая. Уже в понедельник 30 января по прогнозу ожидается снегопад - правда не слишком сильный. Ветер будет дуть с юга.

Ночью температура может опуститься до -18 градусов. А вот днем поднимется до -2 ... -7 градусов. Уже во вторник 31 января будет еще теплее, даже ночью температура не опустится ниже -9 градусов. Снег продолжит идти, ожидается мокрый снег на фоне южного ветра.

1 февраля снег закончится и снова немного похолодает - до -8 градусов днем и до -13 ночью. Правда, в регионе могут быть заморозки до -18 градусов, рассказали синоптики Приволжского гидрометцентра.