Новый поселок может появиться у стадиона «Солидарность Самара Арена»

У стадиона застроят еще один участок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут застроить еще один участок, расположенный у стадиона «Солидарность Самара Арена». Во время аукциона был определен подрядчик.

Участок, площадь которого более 9,3 га, взяла под освоение компания ООО «СПК «Арена». Цену работ оценили в 125 461 000 рублей. С одной стороны, территория будущей застройки прилегает к дачным участкам, а с другой – к улице Дальней. На территории могут создать технические зоны и жилой комплекс.

Также у стадиона появятся два новых микрорайона. Работы проведут в рамках строительства межвузовского кампуса на участке размером 17 га.

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