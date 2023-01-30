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НовостиОбщество30 января 2023 9:41

В ТТУ Самары рассказали о дальнейшей судьбе напугавшего самарцев «трамвая-зомби»

Вагон перекрасят и снова выпустят на маршрут
Евгений ЕГОРОВ
Этот вагон больше не будет пугать горожан внешним видом. Фото: СамараДТП

Этот вагон больше не будет пугать горожан внешним видом. Фото: СамараДТП

Напугавший и возмутивший горожан «трамвай-зомби» временно сняли с маршрута. Об этом «КП-Самара» рассказал директор ТТУ г. Самары Михаил Ефремов.

Накануне в соцсетях появилось фото вагона 2108, снятое в районе площади Кирова. Трамвай шел по 8-му маршруту, и его крыша была покрыта чем-то похожим на черную сажу.

Михаил Ефремов объяснил, что устрашающий внешний вид вагон приобрел в результате того, что на его крышу попала пыль от графитовой смеси, использующейся для работы токосъемников. Сотрудникам депо, выпустившим такой трамвай на линию, сделано замечание.

- Это наша боль — то, что мы вынуждены эксплуатировать старые вагоны Tatra T3 70-х годов выпуска. Но они ездят, несмотря на возраст и не всегда приглядный внешний вид, - заметил руководитель ТТУ.

Вагон под номером 2108 пока снят с маршрута. Его отмоют и подкрасят, после чего снова выпустят на линию.