Движение на ул. Галактионовской/Красноармейской перекроют в Самаре до 1 сентября 2023 года

В Самаре скорректируют работу трамваев из-за строительства метро Фото: администрация Самары

В среду, 1 февраля 2023 года, в Самаре стартуют работы по переустройству трамвайной линии на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую. Они запланированы в рамках строительства станции метро «Театральная». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Трамвайную линию планируется переустроить с 1 по 12 февраля 2023 года. На это время движение закрывать не будем. Трамваи продолжат ходить по старому полотну. Стыковку имеющихся и новых рельсов будем делать по ночам, — рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

По словам чиновника, ТТУ организует пробный запуск трамваев после укладки путей, стыковки и переподключения контактной сети. Следующий этап — возведение тягово-понизительной подстанции для новой станции метро. На время работ потребуется перекрытие участка на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Ориентировочный срок — до 1 сентября 2023 года.

На этот период движение трамваев ограничивать не будут. Их направят по переустроенной линии. На эту ветку также планируют перенаправить составы, которые курсируют по улице Фрунзе. Как отметили в администрации Самары, после завершения строительства метро все трамвайные пути восстановят в прежних границах.

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