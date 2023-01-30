Дмитрий Куприянов возглавил самарский «Электрощит» в январе 2023 года

Дмитрий Куприянов более 10 лет проработал в структуре высшего менеджмента крупных производственных компаний / Фото: АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара»

В АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» вновь сменился руководитель. Должность генерального директора предприятия занял Дмитрий Куприянов. Его назначили 23 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Я рад присоединиться к команде АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара». Компания продолжит укреплять статус крупнейшего отечественного производителя электротехнического оборудования. Наша цель — освоение новых рынков и разработка современных продуктов, — отметил новый руководитель предприятия.

Дмитрий Куприянов — опытный управленец. Он более 10 лет проработал в структуре высшего менеджмента крупных производственных компаний. До него завод в течение трех месяцев возглавлял Алексей Фризен. Специалист продолжит развивать и курировать компанию в новой роли в ГК «Акрон Холдинг» и в составе совета директоров АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара».

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