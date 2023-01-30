Два ДТП с разницей в 10 минут произошли на одном участке трассы в Самарской области

Правоохранители продолжают выяснять все детали ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в понедельник, 30 января 2023 года, на 10 км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград произошло сразу два ДТП. Их участниками стали пять автомобилей. Об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

— В 12:40 на трассе столкнулись «КамАЗ», «МАН» и «Шкода», а спустя десять минут — «КамАЗ» и Howo. Все машины получили механические повреждения, — рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, в результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники полиции оградили место аварий и обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства происшествий. Проводится проверка.

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