Новогодний комплекс начали разбирать на площади Куйбышева в Самаре

На главной площади Самары вовсю идут демонтажные работы Фото: Скриншот с видео

В Самаре начали демонтировать новогодний комплекс на площади имени В.В. Куйбышева. Рабочие разбирают елки и вывозят световые фигуры – большие золотистые фонари. Блогер Евгений Щекин снял работы на видео.

Напомним, новогодний комплекс установили на главной площади Самары в конце 2022 года. Он включал семь елок с медиагирляндами – одну большую и шесть поменьше. Также там размещались различные праздничные инсталляции. Теперь все это постепенно разбирают и вывозят с площади Куйбышева.

Что касается деревянной горки, то она продолжает работать. Ранее сообщалось, что зимний аттракцион будет функционировать до конца февраля 2023 года. Демонтировать его планируется в середине марта.

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