Самарцы пожаловались на покрытую льдом улицу Воронежскую

Улицу покрыл лед/ Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на новый «каток». Из-за коммунальной аварии, затопившей улицу Воронежскую, горожанам сложно пройти по участку.

Судя по опубликованной записи в социальных сетях, очередной потом «залатал» дыры в асфальтном полотне. Теперь весь участок покрыт льдом. Местные жители отмечают, что достаточно долго не предпринимаются меры для устранения проблемы. О причинах потопа не сообщается.

Напомним, самарцы также пожаловались на заледеневшую остановку на улице Стара-Загора. Горожанам было сложно выйти из общественного транспорта.

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