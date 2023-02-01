Депутат Хинштейн сообщил о задержании председателя Счетной палаты Самарской области

Елена Дуброва заняла пост руководителя Счетной палаты региона в 2019 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 31 января 2023 года, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил о задержании председателя Счетной палаты Самарской области.

— Елена Дуброва задержана сегодня по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — написал депутат в своем телеграм-канале.

По словам народного избранника, уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области. В настоящий момент никакие подробности больше не известны.

Наказание данной статьи предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, Елена Дуброва ранее возглавляла департамент образования Самары, а пост руководителя Счетной палаты региона заняла в 2019 году.

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