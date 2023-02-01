В полиции прокомментировали задержание мужчины с ножом в ТЦ «Аврора» в Самаре

Очевидцы предполагают, что мужчина либо был под наркотиками, либо психически нездоров / Фото: Подслушано Самара

В полиции прокомментировали происшествие в ТЦ «Аврора» в Самаре. Накануне вечером, 31 января 2023 года, там устроил переполох полуголый мужчина с ножом.

Самарец был раздет по пояс, размахивал холодным оружием, ругался матом и явно находился в неадекватном состоянии. Горожане предполагают, что у него либо психическое расстройство, либо он был под действием наркотических средств. По словам очевидцев, один из охранников попытался вырвать у него нож, но ничего не вышло. После этого мужчина начал наносить себе увечья — порезал живот и руки. Через некоторое время его все же удалось скрутить.

— Личность мужчины пока не установлена. Его доставили в лечебное учреждение. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Горожан поступок мужчины напугал: «Как страшно жить стало. Уже спокойно в торговый центр не сходить. Везде вот такой чудик может быть».

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