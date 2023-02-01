В МЧС рассказали подробности о загоревшейся фуре на Московском шоссе в Самаре 1 февраля

Происшествие обошлось без пострадавших Фото: скриншот с видео

Стали известны подробности пожара на пересечении Московского шоссе у улицы XXII Партсъезда в Самаре. Рано утром в среду, 1 февраля 2023 года, там загорелась фура одной из торговых сетей. Детали происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:42. Установлено, что у здания № 228 по Московскому шоссе в движении загорелся автомобиль «МАН». Проводились аварийно-спасательные работы, - сообщили в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали две спецмашины и 9 человек. Возгорание было оперативно потушено. Информации о пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал