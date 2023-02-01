Стала известна стоимость билетов на матч Кубка России «Акрон» - «Торпедо» в Жигулевске

"Акрон" готовится в Турции к самому пока главному матчу в своей истории. Фото: ФК "Акрон"

Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти открыл продажу билетов на предстоящий матч Кубка России с московским «Торпедо». Поединок состоится в Жигулевске на стадионе «Кристалл» 26 февраля. Начало встречи в 13 часов.

Судя по информации на официальном сайте «Акрона», билеты на матч можно приобрести уже сейчас по цене от 100 до 250 рублей. На схеме стадиона не обозначен один из секторов, который, видимо, предназначен для размещения болельщиков «Торпедо».

- Клуб премьер-лиги приезжает в Тольятти впервые за семнадцать лет, а в Жигулевск — впервые в истории, - отмечает пресс-служба «Акрона».

Тольяттинская команда готовится к необычайно раннему возобновлению сезона в Турции. На днях состав «Акрона» пополнил венесуэльский форвард Андрес Понсе.