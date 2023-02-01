Стало известно, коснулась ли частичная мобилизация РКЦ «Прогресс» в Самаре

Частичная мобилизация не затронула сотрудников завода / Фото: www.roscosmos.ru

Стало известно, как частичная мобилизация коснулась самарский ракетно-космический комплекс «Прогресс». Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

- Частичная мобилизация не затронула сотрудников «Прогресса». Однако около 10 работников ушли добровольцами, - отметил глава РКЦ.

По словам Дмитрия Баранова, в настоящее время на предприятии трудятся около 15 тысяч человек, включая примерно 500 сотрудников Байконурского филиала. Он подчеркнул, что за минувший год на предприятии повысили среднюю заработную плату. Она составила порядка 56 тысяч рублей.

РКЦ «Прогресс» продолжает работать над исполнением госконтрактов. Ранее Дмитрий Баранов рассказал, сколько в 2023 году планируется провести пусков ракеты-носителя «Союз-2» и над созданием каких проектов сейчас трудятся сотрудники завода.

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