Арбитражный суд вынес решение по жалобе самарских строительных компаний

Разбирательства начались из-за строительства четырех дорог и двух школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд Самарской области вынес решение по жалобе АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» и АО «Кошелев-Проект». Строительные компании пытались оспорить штраф, наложенный региональным УФАС. Подробности сообщили в антимонопольной службе губернии.

Разбирательства начались из-за строительства четырех дорог и двух школ. Обе компании принимали участие в торгах. По данным УФАС, заявки были поданы с нарушениями.

– Заявки организаций подавались в один день и являются идентичными по содержанию и оформлению. Кроме того, при участии в закупочных процедурах компании делали минимальное количество ценовых предложений. Во время торгов начальная максимальная цена контракта снижалась на 0,5%, а организации отказывались от конкурентной борьбы. В результате победителем закупок становилось АО «СЗ«Кошелев-Проект Самара», – рассказали в УФАС Самарской области.

По итогам проверок АО «СЗ«Кошелев-Проект Самара» оштрафовали на 64 400 000 рублей, АО «Кошелев-Проект» – на 14 280 000 рублей. Суд позицию службы поддержал.

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