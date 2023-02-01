Сроки окончания реставрации ДК на площади Кирова в Самаре сдвинули до 2024 года

Завершено обновление фасадов со стороны улиц Победы, Физкультурной и Каховской
Фото: администрация Самары
Во вторник, 31 января 2023 года, глава Самары Елена Лапушкина проверила, как продвигается реставрация ДК на площади Кирова. В настоящее время готовность объекта составляет 45%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Почти полностью выполнены ремонт и реставрация покрытия кровли, замена окон, обновление фасадов со стороны улиц Победы, Физкультурной и Каховской. Завершены реставрация живописи и мозаики, главного крыльца, цоколя фасадов, - отметили в мэрии.
Специалисты занимаются отделкой внутренних помещений, реставрируют люстры и бра
Фото: администрация Самары
В здании готова система пожаротушения сцены, запущена система отопления. Фасады внутреннего дворика обновлены на 80%. По словам руководителя проекта реставрации ДК Станислава Борзова, сейчас рабочие занимаются отделкой интерьера, меняют системы водоснабжения и канализации. В дальнейшем они приступят к электромонтажным работам. Кроме того, специалисты реставрируют стены и потолки помещений, люстры и бра.
По словам Елены Лапушкиной, Дворец культуры на площади Кирова планируется воссоздать в первозданном виде. Она отметила, что во время ремонта специалисты выявили различные скрытые дефекты. Они связаны с износом здания. Пришлось проводить перепроектирование. Из-за этого продлили сроки ремонта — до 2024 года.
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