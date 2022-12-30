Работы никто не останавливал: в мэрии рассказали, как идет реконструкция ДК на пл. Кирова в Самаре

Реставрация Дворца культуры идет с конца 2020 года Фото: администрация Самары

В администрации Самары опровергли информацию о приостановке реконструкции ДК им. Литвинова на площади Кирова. Работы идут, хотя и с отставанием от графика. С чем связана задержка, «КП-Самара» рассказали в департаменте градостроительства.

Пришлось корректировать проект

— В ходе реставрации возникла необходимость в корректировке существующих и разработке дополнительных проектных решений. Кроме того, в 2021-2022 годах произошло существенное удорожание материалов и увеличение срока их поставки. Также были прекращены поставки некоторого импортного оборудования — по системам электрики, вентиляции и пожаротушения, — сообщили чиновники.

Срок завершения работ по контракту — 31 декабря 2022 года. Однако в связи с вышеперечисленным закончить реставрацию ДК к этой дате не представляется возможным. Сейчас заключается дополнительное соглашение о продлении срока исполнения контракта.

Власти намерены заключить допсоглашение на продление срока завершения работ / Фото: администрация Кировского района

Смена авторского надзора

По данным мэрии, генподрядчиком реконструкции выступает ООО «Фрегат». Авторский надзор на объекте до 25 июля 2022 года вело ООО «Самторес-М». Эта же фирма и разрабатывала проект. В процессе работ появилась необходимость скорректировать документацию. Компания должна была оперативно вносить изменения, чтобы это не сказалось на сроках ремонта. Однако у нее возникли с этим трудности.

— Контракт на авторский надзор был расторгнут. В начале августа 2022 года был заключен новый контракт с ООО «ННСК». В связи со сменой авторского надзора 5 сентября получено новое разрешение от УГООКН Самарской области, — рассказали «Комсомолке» в депстрое.

Часть корректировок по проекту уже направили на экспертизу. Пока не будет получено положительное заключение, подрядчик не может приступить к выполнению ряда работ. В их числе — закупка материалов и оборудования.

Подрядчик завершил реставрацию изображений и мозаики в ДК Фото: администрация Самары

Как сейчас идет реконструкция ДК на пл. Кирова

К настоящему времени в ДК закончили ремонт и реставрацию конструкции кровли, заменили окна, обновили фасады со стороны улиц Победы, Физкультурной и Каховской. Работы по реставрации крыльца главного входа и гранитного цоколя фасадов, ремонту системы отопления выполнены более чем на 90%.

Реставрация главного фасада — на 60%, фасада внутреннего дворика — на 80%. Сейчас рабочие приводят в порядок стены и потолки помещений, обустраивают системы пожаротушения, водоснабжения и канализации, а также реставрируют люстры.

На этой неделе в ДК побывал депутат Госдумы РФ Виктор Казаков. Он отметил, что ремонт проводится качественно и на высоком уровне.

Депутат Госдумы РФ Виктор Казаков высоко оценил качество работ / Фото: администрация Кировского района

— Реставрация ОКН должна быть выполнена тщательно, чтобы все элементы в здании смогли прослужить еще долгие годы. Именно поэтому такой тщательный подход к взаимодействию с подрядчиками и допроектированию устранения дефектов, о которых нельзя было знать на этапе первичного проектирования, — отметили в департаменте градостроительства.

Напомним, ремонт Дворца культуры имени Литвинова идет с конца 2020 года. Здание закрыли на реставрацию после ЧП с ребенком. 1 сентября 2019 года 10-летний мальчик повис на облицовочной гранитной плите фасада ДК. Та оторвалась и упала ему на голову. Школьник, к сожалению, не выжил. После случившегося директор учреждения попал под суд.

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