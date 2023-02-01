Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 17:53

Коммунальный гонки: водитель спецтехники «нарезал» круги у самарской елки

В Самаре водитель спецтехники устроил гонки у елки
Алена ПРОВКИНА
Водитель решил устроить гонку у елки. Фото: Бориса Коценко

Водитель решил устроить гонку у елки. Фото: Бориса Коценко

В Самаре водитель спецтехники решил устроить гонку у елки. Автолюбитель нарезал круги ранним утром.

По сообщению читателя «КП-Самара», водитель не разбрасывал песок и не опустил щетку. Водитель сделал несколько кругов вокруг елки. За чем гнался автолюбителей – пока неизвестно.

- Гоночный хоровод получился, - отмечает очевидец.

Напомним, в областной столице местные жители также поделились кадрами новой достопримечательности. В Куйбышевском районе появилась огромная ледяная гора, притягивающая туристов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.