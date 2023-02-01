Коммунальный гонки: водитель спецтехники «нарезал» круги у самарской елки

Водитель решил устроить гонку у елки. Фото: Бориса Коценко

В Самаре водитель спецтехники решил устроить гонку у елки. Автолюбитель нарезал круги ранним утром.

По сообщению читателя «КП-Самара», водитель не разбрасывал песок и не опустил щетку. Водитель сделал несколько кругов вокруг елки. За чем гнался автолюбителей – пока неизвестно.

- Гоночный хоровод получился, - отмечает очевидец.

Напомним, в областной столице местные жители также поделились кадрами новой достопримечательности. В Куйбышевском районе появилась огромная ледяная гора, притягивающая туристов.

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