В Самаре загорелся дом на пересечении Ташкентского переулка и Ставропольской 1 февраля 2023 года

Огонь охватил крышу здания. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре ночью в среду, 1 февраля 2023 года, загорелся двухэтажный дом. Здание расположено на пересечении улицы Ставропольской и Ташкентского переулка.

Очевидцы опубликовали кадры серьезного возгорания в социальных сетях. Судя по видео, огонь уже охватил кровлю дома. На место прибыли специалисты. Правоохранители организовывают безопасность на дорожном участке.

О пострадавших, погибших и причинах пожара пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» уточняет подробности.

Напомним, ранним утром 1 февраля 2023 года загорелась фура. Возгорание смогли оперативно потушить. Информации о пострадавших нет.

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