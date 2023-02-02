Появились подробности ночного пожара на Ташкентском переулке 1 февраля 2023 года

По факту происшествия проведут проверку и примут процессуальное решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности ночного пожара в Кировском районе Самары. В среду, 1 февраля 2023 года, в 21:47 загорелось неэксплуатируемое строение на Ташкентском переулке, 56.

— Огонь охватил здание на площади 20 квадратных метров. Пожар удалось локализировать в 22:02, а полностью ликвидировать в 22:04, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В тушении возгорания принимали участие 3 единицы техники и 11 человек. В настоящий момент причина пожара не сообщается, ее еще предстоит установить специалистам.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Был обеспечен беспрепятственный подъезд спецтехники и безопасный проезд остальных транспортных средств. По факту происшествия проведут проверку и примут процессуальное решение.

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