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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:19

В Самарской области пожилых людей на курсах учат пользоваться гаджетами

В Самаре курсы компьютерной грамотности проходят два раза в неделю
Ирина СИНЕГУБОВА
Для участия уровень навыков использования компьютера роли не играет.

Для участия уровень навыков использования компьютера роли не играет.

Фото: правительство Самарской области

В Самарской области пожилые люди могут научиться пользоваться гаджетами на курсах компьютерной грамотности в комплексных центрах соцобслуживания. Об этом сообщили в правительстве региона.

Люди старшего возраста учатся также использовать все возможности портала Госуслуг. Напомним, на базе него в Самаре создали специальный сервис для пожилых людей. С помощью него жители «серебряного» возраста могут получить 128 услуг онлайн в одном окне.

В Самаре курсы компьютерной грамотности проходят два раза в неделю. Для участия уровень навыков использования компьютера роли не играет. Кроме компьютеров в комплексных центрах соцобслуживания можно освоить дыхательную гимнастику, адаптивную физкультуру с элементами «У-шу», заняться аэробикой, скандинавской ходьбой, танцами, творчеством.

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