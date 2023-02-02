Полицейские предоставили подробности проверки видео, где внук избивает свою бабушку в Самаре

События на видео происходили в начале января 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 1 февраля, в соцсетях появилась видеозапись жестокого избиения. На кадрах 19-летний внук до крови наносит удары своей бабушке. Сотрудники полиции выяснили подробности.

— В ходе проверки установлено, что 19-летний молодой человек, изображенный на видеозаписи, в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Его 73-летняя бабушка категорически отказывается давать показания и писать заявление на внука. Также по данным сотрудников полиции, события на видео происходили в начале января 2023 года в квартире одного из домов Промышленного района Самары.

В настоящее время полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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