В Самаре разобрали елку на площади имени Куйбышева в феврале 2023 года

Елку убрали с главной площади города. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты разобрали елку на площади имени Куйбышева в феврале 2023 года. На участках остался невысокий каркас.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео с главной площади города в социальных сетях. Подрядчики разбирают новогодний декор и вывозят его с территории. В комментариях пользователи уже в предвкушении следующего приближающегося праздника – масленицы.

Напомним, вчера читатели «КП-Самара» рассказали о коммунальных гонках вокруг елки. Водитель спецтехники нарезал круги у новогоднего декора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал