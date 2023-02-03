В Самаре открыли отремонтированный корпус ПГУТИ на ул. Льва Толстого

Сейчас внутри корпуса продолжается ремонт спортзала. Фото: hinshtein.ru

В Самаре завершился ремонт фасада в корпусе №1 ПГУТИ на улице Льва Толстого. В четверг, 2 февраля 2023 года, состоялось открытие объекта. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

– Нам было важно в первую очередь сделать фасад, потому что это самый центр Самары. Я рад тому, что в нашем историческом городе все больше старых зданий обретают свой первоначальный вид и становятся действительно украшением города, – отметил парламентарий во время открытия корпуса.

Несмотря на то, что ремонт фасада уже завершен, внутри здания работы продолжаются. В частности, рабочие приводят в порядок спортивный зал.

Напомним, за последние несколько лет ПГУТИ обновил ряд своих корпусов. Ремонт коснулся основного здания вуза на Московском шоссе, общежития на улице Ерошевского. По информации Хинштейна, в дальнейшем работы запланированы в общежитии №2.

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