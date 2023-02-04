Жители Самары встретили лису у стадиона «Солидарность Арена»

Кадрами встречи самарцы поделились в социальных сетях Фото: скриншот с видео

Областную столицу продолжают посещать лесные гости. На этот раз в Самару забежала леса – ее обнаружили у стадиона «Солидарность Самара Арена». Об этом в социальных сетях сообщили горожане. Они также поделились кадрами встречи.

На видео видно, что лиса спокойно бегала по городу и с интересом осматривала территорию. Огни города и проходящие мимо люди ее совершенно не пугали. На призывы автора ролика лесная гостья не отзывалась, но и убежать от него не стремилась.

– Они там часто появляются. К сожалению, строительный бизнес вытесняет животный мир с их мест обитания, – поделились в комментариях жители Самары.

Отметим, что самарцы нередко сталкиваются с лесными гостями. В прошлом году в город забежал лось. Он переплыл через Волгу со стороны Самарской Луки и отправился гулять по городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре нашествие диких животных. Что происходит и как быть, если встретил в городе лося

Эксперт рассказал, почему Самару летом 2022 года заполонили дикие животные (подробности)