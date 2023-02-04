Замир, Савва, Прасковья: как самарские родители называли малышей в январе 2023 года

В прошлом месяце на свет появилось 2014 малышей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Стали известны самые необычные и редкие имена, которые родители давали новорожденным в январе 2023 года. Итоги прошлого месяца озвучили в региональном управлении ЗАГС.
– Самыми редкими именами в прошлом месяце стали: Замир, Мирослав, Савва, Станислава, Прасковья, – рассказали в ЗАГС Самарской области.
Отметим, что жители региона довольно часто выбирают своим малышам необычные имена. Так, в прошлом году в Самарской области появились на свет Всеслав, Ролан, Север, Устин, Яросвет, Агафья, Златаслава, Матрона, Славяна, Электра. А некоторые даже решили назвать детей двойными именами: Владислав-Дмитрий, Виктор-Ждан, Эмир-Рамиль, Илья-Саид, Самир-Савелий, Умар-Фарук, Арина-Виктория, Миа-Виктория, Сара-Розлин.
Родители губернии удивляли земляков и в 2021 году. Тогда в числе редких имен мальчиков оказались Багратион, Леонардо, Митрофан, Радамир, девочек – Амели, Ассоль, Земфира, Марфа, Сальма, Элиза, Ярина.
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