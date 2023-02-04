«МАЗ» и тепловоз столкнулись на ул. Вокзальной в Тольятти 4 февраля 2023 года

Автомобили получили механические повреждения. Фото: ГИБДД Тольятти

Утро субботы 4 февраля 2023 года в Самарской области началось с ДТП. Участниками происшествия стали грузовой автомобиль и тепловоз. Об этом сообщили очевидцы.

По словам жителей губернии, авария произошла в Тольятти. Транспортные средства столкнулись на перекрестке улиц Цеховой и Вокзальной рано утром. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Эту информацию подтвердили в ГИБДД Тольятти. По данным полиции, ДТП произошло в 5:35 в районе дома №116 на улице Вокзальной.

– 56-летний водитель автомобиля «МАЗ» допустил столкновение с тепловозом. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, – информирует ГИБДД Тольятти.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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