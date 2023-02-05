В Самарской области временно ограничено движение на автодороге М-5

На участке затруднено движение. Фото: Яндекс Карты

В Самарской области местных жителей предупредили о временном ограничении движения на участке трас М-5 «Урал». Подобные меры приняли из-за дорожного происшествия.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», движение затруднено на 957-км федеральной трассы. Автолюбителям следует заранее продумывать и скорректировать свой маршрут вечером в воскресенье, 5 февраля 2023 года. О времени снятия ограничения пока неизвестно.

Напомним, вчера, 4 февраля 2023 года, на федеральной трассе было зафиксировано еще одно ДТП. Из-за столкновения пострадали два водителя.

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