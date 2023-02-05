В Самаре возбудили уголовное дело по факту драки в ТРК «Эль Рио»

По факту драки возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в начале февраля очевидцы поделились кадрами массовой драки в торговом комплексе «Эль Рио». Толпа мужчин размахивала кулаками в зоне фуд-корта.

В пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области редакции «КП-Самара» сообщили, что на месте происшествия проводится проверка. Заявлений в отделения полиции и медицинских учреждений не зафиксировано. Возбуждено уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка.

Предположительно один из участников драки рассказал в социальных сетях, что неизвестные толпой набросились на нескольких парней. Достоверность информации уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал