В Самарской области на автодороге М-5 организовывают реверсивное движение

Инспекторы работают на участке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области стало известно о временном ограничении движения на автодороге М-5 «Урал». На участке работают сотрудники полиции.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария на федеральной трассе произошла вечером в воскресенье, 5 февраля 2023 года, в районе 947-км. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Инспекторы организовывают реверсивное движение.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Водителям следует заранее продумывать свой маршрут.

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