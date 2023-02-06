Чиновники опровергли информацию о начале сноса элеватора на Хлебной площади в Самаре

Ранее на элеваторе снесли аварийную трансформаторную подстанцию / Фото: Анастасия Назарова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В УГООКН Самарской области прокомментировали информацию о сносе элеватора на Хлебной площади. Чиновники опровергли новости о демонтаже здания.

- По сведениям, полученным от собственника земельного участка, никакие работы на элеваторе не ведутся. Ранее был выполнен демонтаж аварийной трансформаторной подстанции и перенос электросети, - сообщили в соцсетях представители ведомства.

Чиновники отметили, что элеватор не является объектом культурного наследия. Однако речь о сносе здания и строительстве на его месте новых объектов недвижимости пока не идет. Никакие подобные проекты в УГООКН региона не поступали.

Напомним, информация о сносе элеватора на Хлебной площади в Самаре появилась в соцсетях на минувшей неделе. Новости об этом вызвали волну недовольства среди горожан. Многие радеют за то, чтобы сохранить эту постройку. В понедельник, 6 февраля 2023 года, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что связался с собственником объекта и договорился о приостановке на элеваторе всех работ.

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