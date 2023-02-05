В Самаре начали сносить экспериментальный элеватор на Хлебной площади

На участке приступили к сносу строения. Фото: ВООПиК

В Самаре стало известно о скором сносе экспериментального элеватора на Хлебной площади. На данные момент проходят судебные заседания между ВООПИК и УГООКН.

По информации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, одна из сторон предостерегает объект от сноса. Рабочая группа зафиксировала начало работ у строения. Ранее вместо элеватора предлагали построить жилой комплекс с двумя стеклянными высотками. Горожане не поддержали идею застройки.

На данный момент специалисты приступили сносить часть элеватора у самого входа. Еще в 2021 году областное УГООКН отказало элеватору в статусе объекта культурного наследия.

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