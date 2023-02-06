Владимир Кошелев предложил строить доходные дома в Самаре

Владимир Кошелев считает, что доходные дома легализуют рынок аренды жилья Фото: Евгений ЕГОРОВ

Известный самарский застройщик, а ныне депутат Госдумы Владимир Кошелев встретился с журналистами родного региона в рамках своей поездки по Поволжью. Помимо Самары, депутату предстоит визит в Ульяновск, а несколькими днями ранее парламентарий вернулся с Донбасса.

В ходе двухчасового неформального общения с представителями СМИ была затронута тема рынка аренды жилья. Владимир Кошелев высказал идею, которая помогла бы упорядочить отношения в этой сфере.

- Рынок аренды сейчас дикий, его по сути никто не контролирует. Страдают от отсутствия гарантий часто и собственники жилья, и арендаторы. Выходом было бы выделение земельных участков для строительства целевого жилья под сдачу в аренду. Со всей сопутствующей инфраструктурой. Разумеется, со льготами для застройщика. Думаю, такие доходные дома пользовались бы спросом, - считает депутат.

В 2023 году начнется капитальный ремонт здания, которое строилось как доходный дом в начале XX века, - знаменитого дома Челышева. «КП-Самара» делала репортаж о нынешнем состоянии и перспективах этого памятника архитектуры.