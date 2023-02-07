В Самаре планируется запуск электробуса до микрорайона «Южный город»

Вывести электробус на маршрут должны в ближайшее время

В текущем году власти планируют запустить электробус из Самары до Южного города. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

– Электробус будет выведен на маршрут «Губернский рынок – Южный город» в ближайшее время, – информирует Минтранс.

Напомним, сам транспорт и две зарядные станции были приобретены в собственность ТТУ в конце декабря 2022 года. Они обошлись в 48,9 млн рублей. По маршруту будет ходить электробус БКМ E420 Vitovt Electro ярко-желтого цвета, который уже запомнился самарцам.

Расписание движения электробуса будет уточняться. В частности, предстоит учесть подзарядку этого вида транспорта на конечной станции. На нее электробусу требуется 19 минут.

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