В Самаре не нашли подрядчика для ремонта усадьбы врача Л.А. Греве

На обновление старинного здания готовы были выделить 34,6 млн рублей / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре не смогли найти подрядчика для ремонта усадьбы врача Л.А. Греве, которая находится на пересечении улиц Некрасовской и Фрунзе. На электронный аукцион была подана только одна заявка, но ее отклонили.

- Заявка не соответствовала требованиям. Участник не предоставил информацию и документы, предусмотренные федеральный законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - говорится на сайте госзакупок.

Напомним, в здании, которое является объектом культурного наследия, сейчас работает управляющий центр занятости населения. Региональное министерство труда решило провести в постройке ремонт и приспособить ее под современное использование. Подрядчику готовы были заплатить 34,6 млн рублей. Однако нашелся всего один желающий, который не смог предоставить всю необходимую для участия в торгах документацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал