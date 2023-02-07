Четыре новые автостанции построят в Самарской области к сентябрю 2023 года

Новые автовокзалы появятся в Жигулевске, Отрадном, Похвистневе и Кинель-Черкассах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области построят четыре новые автостанции. Они должны появиться в Жигулевске, Отрадном, Похвистневе и Кинель-Черкассах к 1 сентября 2023 года. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля, на совещании в правительстве региона под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Напомним, в декабре 2022 года к главе региона обратились жители этих населенных пунктов. Они попросили построить автостанции, поскольку им негде ждать прибытия межмуниципального транспорта. Дмитрий Азаров поручил разобраться в этом вопросе.

По словам главы Минтранса Самарской области Ивана Пивкина, площадки уже подобраны, на них планируется построить здания площадью более 200 кв. м. Все они будут выполнены по типовому проекту. На каждой автостанции предусмотрят зал ожидания, билетные кассы, комнату отдыха водителей и санузлы. Также в них могут оборудовать торговые зоны, чтобы пассажиры могли купить горячий чай или кофе.

- Обязанность по подключению зданий к сетям возлагается на муниципалитеты. К 1 сентября нужно обеспечить ввод автостанций в эксплуатацию. Спрошу со всех очень жестко, - подчеркнул губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал