Владимир Кошелев ответил на вопрос об участии в выборах губернатора Самарской области

Владимир Кошелев не видит себя в обозримом будущем губернатором Фото: Евгений ЕГОРОВ

Депутат Госдумы Владимир Кошелев ответил на вопрос, видит ли он себя в ближайшем будущем в должности губернатора Самарской области. Такой вопрос среди прочих прозвучал на пресс-конференции, устроенной парламентарием для самарских журналистов.

- Я вижу себя в роли депутата Государственной думы Российской Федерации и готов приносить пользу родному региону именно в этом качестве, - так сформулировал свой ответ Владимир Кошелев.

Депутат заявил, что, несмотря на нынешнюю работу в Москве, он не теряет связей с Самарой. А его законотворческая деятельность в парламенте способна помочь в том числе самарскому региону в решении различных вопросов. При этом для многих улучшений требуются, по мнению парламентария, также желания и усилия со стороны исполнительной власти.

Ранее об отсутствии желания баллотироваться на губернаторские выборы заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.