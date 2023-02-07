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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:19

Александр Хинштейн рассказал, собирается ли участвовать в выборах губернатора

Такой вопрос парламентарию задали жители
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Диалог состоялся в социальных сетях

Диалог состоялся в социальных сетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал, видит ли он себя в должности губернатора. Такой вопрос парламентарию задали местные жители. Диалог состоялся на личной странице Хинштейна в соцсети под постом о сносе самарского элеватора.

– Я не хочу быть губернатором, – лаконично ответил парламентарий.

Напомним, информация о сносе элеватора появилась в воскресенье, 5 февраля 2023 года. Однако уже в понедельник чиновники опровергли эти сведения. По информации УГООКН Самарской области, ранее на объекте был выполнен демонтаж аварийной трансформаторной подстанции и перенос электросети. Отмечалось, что сейчас никакие работы на элеваторе не ведутся.

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