Экс-глава самарского Госстройнадзора Владимир Захарин отрицает вину в превышении полномочий

Сейчас Владимир Захарин находится под домашним арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Государственной инспекции строительного надзора региона Владимира Захарина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, однако мужчина не признает свою вину.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Владимира Захарина и трех его подчиненных в мае 2022 года. По версии следствия, они скрыли нарушения, выявленные в ДК в поселке Глушицкий и в досуговом центре в селе Тимашево. Оба строили по нацпроекту «Культура». На этих объектах работала фирма «Тет а тет «М».

Изначально Владимира Захарина отправили в СИЗО, а потом меру пресечения изменили на домашний арест. Недавно он попросил о подписке о невыезде, однако Самарский областной суд отказал. По словам адвоката экс-главы Госстройнадзора Игоря Линева, тот не отрицает, что нарушения могли быть, но не признает вину в превышении должностных полномочий. Как пишет Волга Ньюс, когда Владимир Захарин подписывал документы с недоделками, у него не было корысти или угрозы жизни. Юрист отмечает, что в дальнейшем все недочеты устранили, ДК открыли и уже проводят там различные мероприятия.

Отметим, ранее в уголовном деле фигурировал бывший директор компании-подрядчика «Тет а тет «М» Денис Фельдблит. Однако в декабре 2022 года он погиб в ДТП. Попал под колеса внедорожника, пытаясь перейти Московское шоссе в Самаре в неположенном месте.

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