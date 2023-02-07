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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 12:00

Экс-глава самарского Госстройнадзора Владимир Захарин отрицает вину в превышении полномочий

Бывший чиновник попал под статью, закрыв глаза на нарушения при строительстве ДК
Анастасия ФИЛАТОВА
Сейчас Владимир Захарин находится под домашним арестом

Сейчас Владимир Захарин находится под домашним арестом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Государственной инспекции строительного надзора региона Владимира Захарина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, однако мужчина не признает свою вину.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Владимира Захарина и трех его подчиненных в мае 2022 года. По версии следствия, они скрыли нарушения, выявленные в ДК в поселке Глушицкий и в досуговом центре в селе Тимашево. Оба строили по нацпроекту «Культура». На этих объектах работала фирма «Тет а тет «М».

Изначально Владимира Захарина отправили в СИЗО, а потом меру пресечения изменили на домашний арест. Недавно он попросил о подписке о невыезде, однако Самарский областной суд отказал. По словам адвоката экс-главы Госстройнадзора Игоря Линева, тот не отрицает, что нарушения могли быть, но не признает вину в превышении должностных полномочий. Как пишет Волга Ньюс, когда Владимир Захарин подписывал документы с недоделками, у него не было корысти или угрозы жизни. Юрист отмечает, что в дальнейшем все недочеты устранили, ДК открыли и уже проводят там различные мероприятия.

Отметим, ранее в уголовном деле фигурировал бывший директор компании-подрядчика «Тет а тет «М» Денис Фельдблит. Однако в декабре 2022 года он погиб в ДТП. Попал под колеса внедорожника, пытаясь перейти Московское шоссе в Самаре в неположенном месте.

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