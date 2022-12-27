Фигурировал в «деле Госстройнадзора»: в Самаре в ДТП погиб известный застройщик Денис Фельдблит

Пешеходом, которого насмерть сбили на Московском шоссе, оказался известный застройщик / Фото: ДТП 163 Самара

Стало известно, кто погиб в ДТП на Московском шоссе в Самаре вечером 26 декабря 2022 года. Как выяснилось, водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил насмерть известного застройщика Дениса Фельдблита. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Крупный самарский застройщик Денис Фельдблит, который был одним из ключевых фигурантов дела главы регионального Госстройнадзора Владимира Захарина, погиб в результате ДТП. Надеюсь, криминальной подоплеки в этом нет, - написал парламентарий.

Денис Фельдблит фигурировал в нескольких уголовных делах / Фото: nhliga.org

Авария произошла около 17:20 в районе ПГУТИ. Водитель внедорожника сбил 50-летнего мужчину. По данным ГУ МВД по Самарской области, пешеход пересекал Московское шоссе в неположенном месте. Он погиб до приезда скорой помощи. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

Напомним, Денис Фельдблит был совладельцем ГК «Абсолют» и директором ООО «Тет а тет «М». В последнее время он был замешан в нескольких уголовных делах. В ноябре 2022 года Ленинский районный суд Самары признал застройщика виновным в мошенничестве при реализации нацпроекта «Экология».

Речь идет об афере при строительстве второй очереди Пестравского группового водопровода. Подрядчиком работ выступало ООО «СК «Мосстрой», а субподрядчиком – «Абсолют». По версии следствия, строители сэкономили на материалах. Ущерб составил около 3,5 млн рублей. Прокуратура запрашивала для Дениса Фельдблита реальный срок лишения свободы, однако суд приговорил его к трем годам условно.

Также застройщик был замешан в «деле Госстройнадзора». Фигуранты – бывший глава ведомства Владимир Захарин и трое его подчиненных. Следователи полагают, что они допустили нарушения при строительстве ДК в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах. Оба возводили по нацпроекту «Культура». На этих объектах работала фирма Дениса Фельдблита «Тет а тет «М».

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